Thailandia, l'arrivo della portaerei americana USS George H.W. Bush a Phuket

(LaPresse) La portaerei statunitense USS George H.W. Bush è arrivata a Phuket, in Thailandia, per una sosta programmata. A bordo ci sono circa 4.800 membri dell’equipaggio. Si tratta della prima sosta in porto dalla partenza dagli Stati Uniti, avvenuta a marzo, dopo un dispiegamento di sei mesi in Medio Oriente. Secondo l’Ambasciata degli Stati Uniti in Thailandia, la portaerei era impegnata nell’Operazione Epic Fury e nelle attività di sicurezza marittima del Comando Centrale americano in Medio Oriente. Durante la sosta, iniziata il 4 ottobre, i militari hanno potuto lasciare la nave e partecipare a visite guidate e ad altri eventi, tra cui una partita di calcio tra le rappresentative di Stati Uniti e Thailandia. La USS George H.W. Bush dovrebbe lasciare Phuket il 9 ottobre. Il mese scorso, sempre in Thailandia, aveva fatto scalo anche la USS Abraham Lincoln, impegnata per quasi nove mesi nelle operazioni statunitensi nella regione.