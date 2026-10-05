Romania, incendio su nave mercantile nel Mar Nero: salvati 11 membri dell'equipaggio

Le autorità della Romania hanno dichiarato lunedì che due persone sono morte in seguito a un incendio divampato su una nave mercantile, affondata nel Mar Nero. Undici membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo.

La Guardia Costiera romena è stata allertata intorno alle 11 ora locale, ha riferito il ministero dell’Interno.

La nave si trovava nella zona economica esclusiva della Romania, a circa 55 chilometri a sud di Sfantu Gheorghe, nella contea di Tulcea. Il ministero non ha individuato la causa dell’incendio. La nave era un’imbarcazione turca che trasportava cereali ed è stata colpita da un drone a sud-est di una piattaforma petrolifera nel Mar Nero.