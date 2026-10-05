Roma, controlli della Guardia di Finanza: 7 arresti e oltre 10 kg di droga sequestrati

(LaPresse) Sette arresti in flagranza, dieci persone segnalate all’Autorità giudiziaria e altre 12 segnalate alle Prefetture per uso personale di droga. È il bilancio del piano straordinario di controllo economico del territorio condotto negli ultimi giorni dalla Guardia di Finanza di Roma. I controlli hanno interessato l’aeroporto della Capitale e diverse aree della città e hanno riguardato il contrasto al traffico di stupefacenti, al contrabbando, alla contraffazione e alla ricettazione, oltre alla tutela delle specie protette. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati complessivamente oltre 10,3 chili di sostanze stupefacenti, una quantità che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto essere trasformata in decine di migliaia di dosi destinate alla vendita al dettaglio. Gli arresti effettuati in flagranza sono stati tutti convalidati. L’attività della Guardia di Finanza ha permesso di interrompere, secondo quanto riferito dalle autorità, un rilevante giro di traffici illeciti nelle piazze di spaccio della Capitale.