Pozzallo, sequestrati 300 testuggini e 77 pappagalli diretti illegalmente a Malta

(LaPresse) Sequestrati al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, 300 testuggini e 77 pappagalli che, secondo quanto accertato dalle autorità, erano trasportati illegalmente verso Malta. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli durante i controlli effettuati nell’area portuale, nei pressi dell’imbarco per il catamarano diretto a Malta. Gli animali sono stati trovati all’interno di un’automobile priva di spazi adeguati e di un sistema di termoregolazione idoneo a garantirne le condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell’Asp di Ragusa, che hanno verificato le condizioni degli esemplari. Gli accertamenti della Squadra Operativa C.I.T.E.S. della Guardia di finanza di Catania-Fontanarossa hanno inoltre stabilito che 76 dei pappagalli appartengono a specie tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. Si tratta, secondo le autorità, di uno dei sequestri più rilevanti in Italia di esemplari appartenenti a specie protette dalla Convenzione. Il cittadino maltese che trasportava gli animali è stato denunciato alla Procura di Ragusa per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e per le violazioni previste dalla normativa italiana sulla tutela delle specie protette. Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati a una struttura idonea, dove potranno ricevere le cure e l’assistenza necessarie.