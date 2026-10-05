Nobel per la Medicina 2026 a Deisseroth, Hegemann e Nagel: il momento dell’annuncio

(LaPresse) Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2026. L’annuncio è arrivato dall’Assemblea dei Nobel del Karolinska Institutet di Stoccolma. I tre scienziati sono stati premiati per le loro scoperte sui canali ionici e per il contributo allo sviluppo dell’optogenetica, una tecnica che permette di controllare l’attività di specifiche cellule nervose attraverso la luce. La tecnologia consente di attivare o disattivare l’attività di singoli neuroni in un cervello vivente e viene oggi utilizzata nei laboratori di tutto il mondo per studiare i meccanismi alla base di memoria, emozioni e comportamenti. Ai tre vincitori sarà assegnato un premio di 12 milioni di corone svedesi, pari a poco più di un milione di euro. Secondo l’Accademia dei Nobel, le loro scoperte hanno aperto nuove possibilità per comprendere il funzionamento del cervello e i processi che regolano l’attività delle cellule nervose.