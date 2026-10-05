Linate, sequestrati 15 orologi di lusso e 325 carte da collezione

(LaPresse) Sequestrati all’aeroporto di Milano Linate 15 orologi di lusso e 325 carte da collezione, importati in contrabbando per un valore complessivo di circa 95mila euro. L’operazione è stata condotta dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza di Milano nell’ambito dei controlli doganali allo scalo. A far scattare il sequestro è stato il controllo di una passeggera proveniente dalla Cina. Nei suoi bagagli sono stati trovati 15 orologi di marchi noti, per un valore di circa 68mila euro, e 325 carte da collezione, alcune particolarmente ricercate dagli appassionati, del valore complessivo di oltre 27mila euro. Alla viaggiatrice è stata contestata l’importazione in contrabbando della merce. Per lei è scattata una sanzione amministrativa superiore a 26mila euro, comprensiva di Iva e dazi non versati. La passeggera ha effettuato il pagamento immediato dell’importo dovuto, avvalendosi del ravvedimento operoso.