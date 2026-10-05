Israele, Netanyahu: “A Gaza non ci sarà alcun governo di Hamas”

(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog hanno partecipato a Gerusalemme a una cerimonia ufficiale di Stato in memoria dei soldati caduti e per ricordare i tre anni trascorsi dagli attacchi del 7 ottobre 2023. Durante la cerimonia, Netanyahu ha dichiarato che «a Gaza non ci sarà alcun governo di Hamas», ribadendo inoltre che Israele continuerà a perseguire coloro che hanno partecipato agli attacchi o preso ostaggi. Il 7 ottobre 2023 circa 1.200 persone, in maggioranza civili, furono uccise nell’attacco condotto da Hamas e altri gruppi armati. Altre 251 persone furono rapite e portate nella Striscia di Gaza. Da allora, il conflitto tra Israele e Hamas ha provocato un pesante bilancio di vittime nella Striscia. Secondo i dati riportati nel testo, i morti palestinesi a Gaza hanno superato quota 74mila.