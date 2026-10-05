Israele, al via le commemorazioni per il terzo anniversario del 7 ottobre

(LaPresse) Israele ha dato il via alle commemorazioni per la Giornata nazionale della memoria dedicata agli attacchi del 7 ottobre 2023, con le bandiere israeliane esposte a mezz’asta presso la residenza presidenziale e la Knesset. Le cerimonie ufficiali per ricordare il terzo anniversario degli attacchi si terranno nel corso della giornata di lunedì a Gerusalemme, alla presenza di autorità e funzionari israeliani. Il 7 ottobre 2023, circa 1.200 persone, in maggioranza civili, furono uccise e altre 251 vennero rapite durante l’attacco. Il conflitto tra Israele e Hamas, durato quasi tre anni, ha provocato anche un pesante bilancio di vittime nella Striscia di Gaza, che secondo i dati riportati ha superato le 74.000 persone.