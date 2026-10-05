Francia, studenti in protesta: scuole ancora bloccate a Parigi e in altre città

(LaPresse) Gli studenti delle scuole superiori hanno bloccato diverse scuole a Parigi e in altre città della Francia, proseguendo le proteste contro le condizioni degli istituti scolastici. La situazione appare più calma rispetto alle tensioni registrate la settimana precedente. La mobilitazione è destinata a proseguire martedì, con una nuova giornata di proteste a livello nazionale. I sindacati degli studenti delle scuole superiori e delle università hanno annunciato manifestazioni e nuovi blocchi, mentre anche gli insegnanti sono stati invitati a partecipare. Diversi sindacati del settore dell’istruzione sostengono la mobilitazione e valutano anche la possibilità di uno sciopero. Il movimento di protesta, iniziato il mese scorso, chiede maggiori risorse e più personale nelle scuole. Tra le principali contestazioni degli studenti ci sono le classi sovraffollate, le condizioni precarie di alcuni edifici e la carenza di insegnanti e personale scolastico. Le proteste sono diventate anche un tema del dibattito politico francese, in vista delle elezioni presidenziali della prossima primavera. Nei giorni scorsi il primo ministro Sébastien Lecornu e il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon si sono confrontati pubblicamente sulle manifestazioni. La scorsa settimana, nella regione delle Alpi Marittime, dieci studenti delle scuole superiori sono stati arrestati con l’accusa di aver appiccato incendi, lanciato oggetti e commesso atti violenti, ferendo due compagni di scuola.