Francia, studenti in piazza a Parigi: scontri con la polizia

(LaPresse) Centinaia di studenti universitari si sono uniti agli studenti delle scuole superiori in una manifestazione a Parigi, mentre prosegue il movimento di protesta nato per denunciare le condizioni del sistema scolastico e universitario francese. I manifestanti hanno sfilato nella zona est della capitale chiedendo maggiori risorse per l’istruzione, strutture migliori e una maggiore uguaglianza tra gli studenti. Durante il corteo si sono verificati brevi scontri con la polizia antisommossa. Alcuni manifestanti hanno lanciato fuochi d’artificio contro gli agenti, mentre altri si sono allontanati all’arrivo delle forze dell’ordine. La tensione è comunque rimasta al di sotto dei livelli registrati durante le proteste della settimana precedente. La mobilitazione degli studenti delle scuole superiori è iniziata nella regione parigina a metà settembre e si è successivamente estesa ad altre aree della Francia. Secondo il ministro dell’Interno, durante i disordini della scorsa settimana sono state arrestate oltre 5.000 persone, l’85% delle quali minorenni.