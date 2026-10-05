Elezioni in Brasile, Lula ammette la sconfitta al primo turno: "Risultato inaspettato"

(LaPresse) Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha ammesso di aver sperato in una vittoria al primo turno, dopo che il suo avversario Flávio Bolsonaro ha chiuso le votazioni di domenica in leggero vantaggio. I due candidati si sfideranno ora al ballottaggio del 25 ottobre per la presidenza del Brasile. Nessuno dei due ha infatti ottenuto la maggioranza necessaria per evitare il secondo turno. Secondo i dati del tribunale elettorale, con il 99,8% dei voti scrutinati, Bolsonaro ha raccolto poco più di 56 milioni di voti, mentre Lula ne ha ottenuti 53,7 milioni. Il vincitore guiderà la maggiore economia dell’America Latina e un Paese di circa 214 milioni di abitanti. Il risultato avrà ripercussioni anche sulla politica estera: una vittoria di Bolsonaro potrebbe rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti, mentre un successo di Lula manterrebbe il Brasile più distante da Washington e orientato a consolidare i rapporti con la Cina. In vista del ballottaggio, Lula ha rivolto un appello anche ai circa 28 milioni di cittadini che, secondo le sue dichiarazioni, non si sono recati alle urne. Entrambi i candidati avranno ora tre settimane per cercare di conquistare gli elettori moderati e quanti non li hanno sostenuti al primo turno. La campagna elettorale entra così nella fase decisiva, con Lula che punta a valorizzare le proprie politiche sociali e a mettere in evidenza le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il suo avversario.