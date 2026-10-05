Elezioni in Brasile, Flávio Bolsonaro: "È la fine dell’era del Partito dei Lavoratori"

(LaPresse) Il Brasile torna alle urne per scegliere il prossimo presidente. Il candidato conservatore Flávio Bolsonaro e il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva si sfideranno al ballottaggio del 25 ottobre, dopo che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza necessaria per vincere al primo turno. Con il 99,8% dei voti scrutinati, secondo i dati del tribunale elettorale nazionale, Bolsonaro ha ottenuto poco più di 56 milioni di voti, contro i 53,7 milioni raccolti da Lula. Dopo il risultato, Flávio Bolsonaro ha parlato alla stampa e a un gruppo di sostenitori davanti alla sua abitazione a Brasilia. «Il Brasile vuole un cambiamento», ha dichiarato, definendo il risultato come «la fine dell’era del Partito dei Lavoratori», il partito di Lula. Il nuovo mandato presidenziale inizierà il 5 gennaio 2027. Il vincitore guiderà il Brasile, la maggiore economia dell’America Latina, e un Paese con circa 214 milioni di abitanti. La sfida avrà conseguenze anche sulla politica estera. Un’eventuale vittoria di Bolsonaro potrebbe rafforzare i rapporti del Brasile con gli Stati Uniti, mentre una conferma di Lula manterrebbe l’attuale distanza da Washington e i rapporti sempre più stretti con la Cina.