Cortina d’Ampezzo, enorme frana sulle Tofane durante il soccorso di un’escursionista

(LaPresse) Una grossa frana si è staccata nel primo pomeriggio di domenica 4 ottobre dalle pareti nord della Tofana di Dentro, nel gruppo montuoso a ovest di Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno. Il distacco è avvenuto mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore stava completando il recupero di un’escursionista di 52 anni, residente a Limana, rimasta ferita dopo una distorsione al ginocchio lungo la via normale della Tofana di Rozes. L’eliambulanza ha trasportato la donna all’ospedale Codivilla di Cortina. Successivamente, ha imbarcato due soccorritori della Guardia di finanza di Cortina per effettuare una ricognizione aerea dell’area interessata dalla frana. Le operazioni di verifica sono state complicate dalla densa nube di polvere sollevata dal crollo, che per diverso tempo ha impedito di avere una visuale chiara sulla zona. Nel corso del pomeriggio la visibilità è progressivamente migliorata, consentendo ai soccorritori di effettuare una ricognizione dall’alto e verificare le conseguenze del distacco.