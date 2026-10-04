Ucraina, Merz: "Non ci lasceremo intimidire. Pronto un pacchetto di aiuti militari da 1 miliardo"

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è in visita a sorpresa a Kiev, in Ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. “Non ci lasceremo intimidire. Né ci lasceremo intimidire da un attacco con droni avvenuto proprio mentre eravamo qui in visita. Ma questo dimostra anche con quanta spietatezza la Russia ritenga di dover continuare ad agire contro l’Ucraina. Ci aspetta un inverno che potrebbe rivelarsi molto difficile”, ha detto il leader di Berlino riferendosi al drone russo che ha colpito il Ponte Nord di Kiev mentre si trovava in città.

“Stiamo varando un altro pacchetto di aiuti militari del valore di circa 1 miliardo di euro. Stiamo finanziando la produzione congiunta di droni anti-aerei. Nelle ultime settimane sono già stati compiuti significativi progressi tecnici in questo settore, che ora stanno anche accelerando la produzione. Ciò rafforzerà in modo rapido e tangibile la difesa aerea dell’Ucraina. E questo rafforzamento è urgentemente necessario. Stiamo fornendo armi a lungo raggio, droni da combattimento e tecnologia satellitare affinché l’Ucraina possa colpire anche le piattaforme di lancio russe“, ha detto ancora Merz.

“Non stiamo aspettando, stiamo agendo. E la Russia deve sapere che adotteremo ulteriori misure per difenderci da qualsiasi ulteriore escalation. Ciò vale per la flotta fantasma nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Vale per i voli che violano il nostro spazio aereo. Vale per gli attacchi con i droni. Ci stiamo difendendo e non lasceremo alcun dubbio sul fatto che continueremo a farlo in futuro. E lo stiamo comunicando chiaramente affinché l’opinione pubblica nei nostri Paesi sappia da dove proviene la minaccia alla nostra libertà e alla nostra sicurezza”, ha aggiunto.

“E questa è la battaglia politica delle idee che dobbiamo combattere in Germania. E oggi mi vedete più determinato che mai a combattere questa battaglia. Perché ciò che è in gioco qui è né più né meno che il futuro pacifico e libero del nostro Paese nei prossimi anni, forse addirittura nei prossimi decenni”.