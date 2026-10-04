Trump sull’ora legale: "Vogliamo liberarci di questa consuetudine ridicola"

Sabato il presidente Usa Donald Trump ha esortato il senatore repubblicano Tom Cotton, dell’Arkansas, a sostenere un disegno di legge per rendere permanente l’ora legale, invitando gli americani a contattare quello che sembrava essere il numero di cellulare personale del senatore, che presiede la Commissione Intelligence del Senato. Il Sunshine Protection Act è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti a luglio, ma al Senato la proposta incontra diversi ostacoli, soprattutto da parte di alcuni repubblicani fortemente contrari. “Vogliamo liberarci di questo modo e di questa consuetudine ridicola di spostare gli orologi avanti e indietro due volte all’anno, arrivando in ritardo a cena, arrivando in ritardo a riunioni molto importanti. È ridicolo”, ha detto il presidente americano prima di partire per l’Ohio. “Vi faccio un esempio. In questo momento siamo qui fuori. C’è luce, è piacevole. Se venite qui tra altre tre settimane, sarà buio. Chi lo vuole?”, ha aggiunto.