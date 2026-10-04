Springsteen ricorda Renée Good e Alex Pretti, uccisi dall'Ice: "I loro nomi non saranno dimenticati"

Bruce Springsteen rende omaggio a Renée Good e Alex Pretti, uccisi dall’Ice a Minneapolis rispettivamente il 7 e il 24 gennaio 2026. “La forza e la solidarietà della gente di Minneapolis, del Minnesota, sono fonte di ispirazione per l’intero Paese. La loro forza e il loro impegno ci hanno dimostrato che questa è ancora l’America e che tutto ciò non passerà inosservato. Ci hanno dato speranza, ci hanno mostrato coraggio”, ha detto il cantautore statunitense sul palco di Columbia, in Maryland. “E per coloro che a Minneapolis hanno perso la vita, come Renée Good, madre di tre figli, brutalmente assassinata, e Alex Pretti, infermiere del Dipartimento degli Affari dei Veterani, giustiziato dall’Ice, colpito alla schiena e lasciato morire per strada senza che il nostro governo senza legge avesse nemmeno la decenza di indagare sulle loro morti. Non hanno fatto nulla, proprio nulla. Il loro coraggio, il loro sacrificio e i loro nomi non saranno dimenticati”, ha affermato Springsteen prima di intonare il suo brano “Streets of Minneapolis”.