Sammy Basso, Fontana: "Sempre pronto a spendersi per gli altri, un esempio per tutti"

“Nel giorno di San Francesco, rendiamo omaggio a Sammy Basso, un amico, un ricercatore appassionato della vita, sempre pronto a spendersi per gli altri, che ha trasformato le difficoltà in un incredibile movimento di comunità e di popolo. Il monumento che inauguriamo a Bassano del Grappa ne custodisce il ricordo e ci richiama al suo insegnamento: vivere con gioia, anche di fronte alla sofferenza, facendo del bene agli altri. Oggi l’insegnamento di Sammy è un valore per tutti. Ai suoi genitori, Laura e Amerigo, rivolgo un pensiero di affetto e vicinanza per il coraggio con cui hanno affrontato e continuano ad affrontare una prova così difficile e per l’amore con cui hanno sempre sostenuto Sammy”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervenuto oggi a Bassano del Grappa all’inaugurazione del monumento dedicato a Sammy Basso, alla vigilia dei due anni dalla scomparsa.