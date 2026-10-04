Peru, migliaia di fedeli alla processione del Signore dei Miracoli

Migliaia di fedeli hanno accompagnato un’immagine del Signore dei Miracoli attraverso il centro di Lima, nella prima delle processioni di questo mese in onore di una delle immagini cattoliche più venerate del Perù. Dopo la Messa di mezzogiorno nella chiesa di Las Nazarenas, i membri della Confraternita del Signore dei Miracoli, vestiti con abiti viola, hanno portato l’immagine per le strade. Fiori e ornamenti d’oro e d’argento circondavano l’immagine di Gesù crocifisso. Il dipinto portato in processione è una replica di un affresco del XVII secolo che si ritiene sia stato realizzato da uno schiavo proveniente dall’Angola. L’originale, conservato a Las Nazarenas, è sopravvissuto a un devastante terremoto del 1655 che distrusse gran parte della struttura circostante. I fedeli considerarono la sua sopravvivenza un miracolo, che contribuì a fondare una devozione che perdura da secoli. I credenti associano l’immagine alla guarigione e alla protezione dai terremoti. Le processioni del Signore dei Miracoli sono tra le più grandi del mondo cattolico. La tradizione si estende anche oltre i confini del Perù, con comunità all’estero che organizzano celebrazioni che le legano alla loro terra d’origine. Le celebrazioni di ottobre di quest’anno precedono la visita di Papa Leone XIV in Perù il mese prossimo. Il pontefice, nato negli Stati Uniti e in possesso anche della cittadinanza peruviana, ha trascorso due decenni nel Paese come sacerdote missionario e vescovo. Il suo itinerario comprende Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa nell’ambito di un viaggio dal 6 al 17 novembre che lo porterà anche in Uruguay e in Argentina.