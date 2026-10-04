New Mexico, mongolfiera si impiglia nei cavi dell'alta tensione ad Albuquerque

Una mongolfiera è rimasta impigliata nei cavi dell’alta tensione mentre atterrava a sud del Balloon Fiesta Park di Albuquerque, nel New Mexico. Secondo quanto riportato dall’emittente locale KOAT, i vigili del fuoco di Albuquerque hanno dichiarato che l’equipaggio è riuscito a uscire sano e salvo e che nessuno è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto nel giorno di apertura della 54ª edizione dell’Albuquerque International Balloon Fiesta. Nel frattempo, l’Albuquerque Journal ha riportato anche altri sette incidenti che hanno coinvolto mongolfiere nel corso della mattinata, tra cui alcuni casi in cui le mongolfiere hanno urtato i cavi elettrici e un altro in cui una mongolfiera è stata spinta dal vento contro un palo della luce. Il Journal ha riferito che l’urto contro i cavi elettrici ha causato un’interruzione di corrente che ha interessato oltre 2.000 utenti per più di due ore. Nonostante gli incidenti, il giornale ha sottolineato che il cielo sereno e i venti leggeri hanno offerto condizioni generalmente favorevoli al volo in mongolfiera. La 54ª edizione dell’Albuquerque International Balloon Fiesta si svolge dal 3 all’11 ottobre 2026, come indicato sul sito web ufficiale della Balloon Fiesta. L’evento è il più grande festival internazionale di mongolfiere al mondo e quest’anno vede la partecipazione di oltre 500 mongolfiere al Balloon Fiesta Park.