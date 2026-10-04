Manifestazione del Partito Comunista russo a Mosca: arrestate 60 persone

Il Partito Comunista della Federazione Russa ha organizzato una manifestazione a Mosca in memoria di coloro che hanno perso la vita difendendo il palazzo del Parlamento quando, nel 1993, le forze governative sferrarono un assalto all’edificio. Durante l’evento commemorativo la folla ha intonato slogan quali “Libertà per i prigionieri politici”, “Per elezioni eque” e “Abbasso lo zar”. Secondo il canale ufficiale del partito, circa 60 persone, per lo più giovani, sono state fermate dagli agenti di polizia e caricate sui furgoni.

Il 4 ottobre 1993 il presidente Boris Eltsin ordinò ai carri armati di bombardare il palazzo del Parlamento russo, ponendo fine a una situazione di stallo con i parlamentari che si erano opposti al suo decreto di scioglimento dell’assemblea legislativa.