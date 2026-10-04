Giro d'Italia, Zoppas (Ice): "Grandi eventi volano per business concreto"

“La bike economy rappresenta ormai un ecosistema economico, sociale e produttivo in forte espansione, superando definitivamente la vecchia concezione di semplice hobby o moda temporanea. Non parliamo solo della vendita di biciclette Made in Italy, ma di un’intera filiera capace di generare valore reale per il Paese. Negli ultimi anni, coniugandosi con il cicloturismo, la bicicletta si è affermata come una modalità di trasporto ecologica ed efficiente per la riscoperta dei territori: ogni pedalata diventa così un’opportunità unica per valorizzare l’ambiente, esplorare borghi nascosti e vivere i paesaggi da una prospettiva inedita dal punto di vista naturale, artistico ed enogastronomico. La nostra collaborazione con Rcs MediaGroup, giunta alla quarta edizione, nasce proprio con l’obiettivo di supportare le imprese nell’export grazie al coinvolgimento della rete estera di Ice Agenzia, trasformando i grandi eventi sportivi in opportunità concrete di business”. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia Ice, intervenendo al Bike business forum, meeting nel cartellone del Festival dello sport di Trento. “L’impatto in rosa: come i grandi eventi sportivi trainano l’autenticità italiana nel mondo” il titolo dell’iniziativa organizzata da Rcs Sport & Events in collaborazione con Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. “Attraverso format ideati per raccontare i distretti produttivi, come ‘Giro Express, e l’organizzazione di Business Forum dedicati, mettiamo in campo un’azione di promozione integrata – ha aggiunto Zoppas -. Questa iniziativa valorizza l’industria dello sport all’interno della più ampia strategia di ‘diplomazia della crescita’, intesa a utilizzare i grandi eventi, gli atleti e i successi sportivi come volano per promuovere l’eccellenza del Made in Italy, le esportazioni, il turismo e l’innovazione tecnologica all’estero. I risultati confermano la bontà di questo percorso: l’intera filiera del Made in Italy nel settore della bicicletta ha mosso nel 2025 un export di 805,5 milioni di euro, segnando una crescita del 6% rispetto al 2024. Un trend positivo ribadito anche nel primo semestre del 2026, che con 459 milioni di euro registra un ulteriore +6,9% rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente. Germania (148 milioni di euro) e Francia (122 milioni) si confermano i principali mercati di sbocco con quote rispettivamente del 18,3% e del 15,1%, seguite dalla Spagna con 69 milioni di euro (8,5%). Da soli, questi tre Paesi assorbono ben il 42% dell’export totale del settore”.