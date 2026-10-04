Giro d'Italia, Cairo: "Produce interesse ed economia per il brand Paese"

“Siamo orgogliosi di aver portato per il terzo anno consecutivo il Business Forum all’interno del Festival dello sport di Trento. La presenza di tanti stakeholder conferma l’importanza di un confronto su come la forza di un grande evento sportivo possa lavorare insieme al brand Paese e alle infrastrutture che restano dopo la gara. Percorsi, servizi e interventi sulla mobilità non esauriscono la loro funzione nei giorni della competizione: aumentano nel tempo l’accessibilità e l’attrattività dei luoghi attraversati. Il Giro d’Italia genera nei territori che lo ospitano un impatto del valore di 2 miliardi e 100 milioni di euro ma attraversando il Paese porta sugli schermi grazie ai media anche un’Italia fatta di produzioni locali, imprese e filiere di eccellenza. La notorietà conquistata da un territorio durante l’evento, infatti, non si traduce solo in un valore per il comparto turistico ma anche in maggiore interesse per ciò che quel territorio produce. Ed è qui che la corsa Rosa incrocia un tema ampio come quello del Made in Italy“. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente e ad di RcsMedia Group, intervenendo al Bike business forum, meeting nel cartellone del Festival dello sport di Trento. “L’impatto in rosa: come i grandi eventi sportivi trainano l’autenticità italiana nel mondo” il titolo dell’iniziativa organizzata da Rcs Sport & Events in collaborazione con Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.