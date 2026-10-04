Giro d'Italia, Bellino: "Genera economia e 'Pil della felicità'"

“Il Giro d’Italia rappresenta una straordinaria opportunità di promozione della bike economy e del turismo, considerando le importanti ricadute economiche che è in grado di generare. E’ un evento di grande rilevanza anche per il nostro Made in Italy. Lo abbiamo visto chiaramente con le grandi partenze all’estero: abbiamo ascoltato le testimonianze di chi le ha vissute e compreso il forte impatto che il Giro è capace di generare sulle economie dei Paesi ospitanti, ma anche sul nostro export. Credo, tuttavia, che l’elemento più importante del Giro d’Italia, e quello che si percepisce maggiormente quando si attraversano le città, sia la crescita di quello che potremmo definire il ‘Pil della felicità’. La Corsa Rosa è davvero una festa dell’Italia, un’occasione per raccontare il nostro Paese nel modo più autentico e per scoprirne le bellezze attraverso le persone e i territori. Oltre 400 Comuni attraversati, più di 10 milioni di persone lungo le strade: un pubblico che assiste a un grande evento sportivo, perché il Giro è in primis una manifestazione sportiva straordinaria, ma allo stesso tempo è anche una grande festa popolare”. Lo ha detto Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sports & Events, intervenendo al Bike business forum, meeting nel cartellone del Festival dello sport di Trento. ‘L’impatto in rosa: come i grandi eventi sportivi trainano l’autenticità italiana nel mondo’ il titolo dell’iniziativa organizzata da Rcs Sport & Events in collaborazione con Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.