Filippine, a Manila la benedizione degli animali per la festa di San Francesco

Ogni 4 ottobre, anche a Manila – capitale delle Filippine – i cattolici celebrano la festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali e dell’ecologia, ricordato per la sua umiltà, compassione e profondo amore per le creature di Dio. Molte parrocchie scelgono la prima domenica di ottobre per organizzare benedizioni comunitarie degli animali o funzioni dedicate a San Francesco, per motivi di praticità. Alla chiesa di Malate, i parrocchiani hanno celebrato la festa portando i loro amati animali domestici per una benedizione speciale, che ha coinvolto soprattutto cani, gatti e persino una lumaca domestica. La chiesa ha inoltre organizzato una campagna di vaccinazione gratuita per cani e gatti nel parcheggio della chiesa.