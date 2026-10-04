Ecuador, a Quito la rituale benedizione degli animali nel giorno di San Francesco

Centinaia di persone hanno portato i propri animali domestici alla chiesa di San Francisco, nel centro storico di Quito capitale dell’Ecuador, per ricevere una benedizione in vista della festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali. La benedizione annuale rende omaggio a San Francesco, noto per il suo amore per gli animali e la natura, la cui festa ricorre il 4 ottobre. Anche le chiese di altri paesi organizzano benedizioni per gli animali in questo periodo, riunendo i fedeli e i loro animali domestici.