Ceuta, la polizia spagnola smantella l'accampamento di migranti sulla spiaggia di Trampolín

La polizia spagnola ha avviato un’operazione per dare inizio allo smantellamento dell’insediamento di migranti sulla spiaggia di Trampolín, a Ceuta. Da settimane migliaia di persone si erano radunate sulla spiaggia, dormendo su fogli di cartone. Oltre 3000 vivono in condizioni precarie e in centinaia hanno allestito tende di fortuna. I migranti allontanati saranno inizialmente trasportati in autobus al CATE (Centro di Accoglienza Temporanea per Stranieri) per le prime procedure di identificazione da parte delle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la Guardia Civil, la Polizia Locale e il Comando Generale di Ceuta.