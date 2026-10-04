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domenica 4 ottobre 2026

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Ceuta, la polizia spagnola smantella l'accampamento di migranti sulla spiaggia di Trampolín

LaPresse
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La polizia spagnola ha avviato un’operazione per dare inizio allo smantellamento dell’insediamento di migranti sulla spiaggia di Trampolín, a Ceuta. Da settimane migliaia di persone si erano radunate sulla spiaggia, dormendo su fogli di cartone. Oltre 3000 vivono in condizioni precarie e in centinaia hanno allestito tende di fortuna. I migranti allontanati saranno inizialmente trasportati in autobus al CATE (Centro di Accoglienza Temporanea per Stranieri) per le prime procedure di identificazione da parte delle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la Guardia Civil, la Polizia Locale e il Comando Generale di Ceuta.