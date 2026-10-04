Brasile, il candidato dell’opposizione Flávio Bolsonaro vota a Rio de Janeiro

Il candidato dell’opposizione, il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, ha votato domenica a Rio de Janeiro. I brasiliani sono chiamati alle urne per un’elezione presidenziale di grande importanza, che vede contrapposti il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, due figure politicamente agli antipodi, entrambe considerate in grado di ottenere la vittoria già al primo turno. Se nessun candidato otterrà più del 50% dei voti, i due più votati si sfideranno al ballottaggio il 25 ottobre. Quasi 159 milioni di elettori chiamati alle urne.