Brasile, i controlli sui seggi elettronici per le presidenziali 2026

In tutto il Brasile sono stati allestiti i seggi elettorali in vista delle elezioni presidenziali del 2026. I coordinatori e i funzionari elettorali hanno disimballato, installato e testato le macchine per il voto elettronico. Secondo il Tribunale Superiore Elettorale, per le elezioni sono disponibili quasi 564 mila macchine. Circa 499 mila saranno utilizzate per la votazione, mentre circa 65 mila saranno tenute di riserva per sostituire le apparecchiature in caso di necessità. Il tribunale ha inoltre verificato l’integrità e l’autenticità dei sistemi utilizzati per ricevere, trasmettere e conteggiare i risultati elettorali. I funzionari hanno confermato che il software corrispondeva alle versioni firmate digitalmente e sigillate a settembre. Il tribunale ha inoltre pubblicato un rapporto in cui si conferma che la propria banca dati per il conteggio dei voti presidenziali non conteneva alcun voto prima dell’inizio delle operazioni di voto. Controlli analoghi avranno luogo nei seggi elettorali il giorno delle elezioni, con ogni macchina che stamperà un rapporto in cui si conferma che non contiene alcun voto prima dell’inizio delle operazioni di voto.