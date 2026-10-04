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domenica 4 ottobre 2026

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Bosnia, urne aperte per le elezioni presidenziali

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Domenica mattina in Bosnia si sono aperte le urne per le elezioni generali. Gli elettori stanno scegliendo i tre membri della presidenza multietnica del Paese, i deputati del Parlamento nazionale e i capi delle istituzioni delle due entità del Paese: la Federazione di Bosnia-Erzegovina, a maggioranza musulmana, e la Republika Srpska, a maggioranza serba. e autorità stanno utilizzando per la prima volta l’identificazione elettronica degli elettori e la scansione delle schede elettorali per prevenire irregolarità o manipolazioni organizzate del voto, che hanno messo in dubbio la correttezza delle precedenti elezioni. La maggior parte dei 75 partiti politici bosniaci che si presentano alle elezioni è organizzata secondo criteri etnici nella Republika Srpska, controllata dai serbi, e nella Federazione bosniaco-croata della Bosnia-Erzegovina. Le due entità sono unite dalla presidenza centrale e dal Parlamento. Il Partito dell’Azione Democratica, nazionalista bosniaco, ha incentrato la propria campagna sugli sforzi volti a mantenere unita la Bosnia contro il separatismo serbo. Anche i croati bosniaci sostengono in larga misura i propri partiti etnici, tra cui la sezione bosniaca dell’Unione Democratica Croata, partito conservatore al governo in Croazia. Le urne chiuderanno alle 19:00 ora locale