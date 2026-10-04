Artemisia partecipa alla Cardio Race di Roma: “Fate sport e fate prevenzione”

Check up sanitari, attività fisica, divertimento per famiglie e non solo. Artemisia prende parte alla “Cardio Race”, l’iniziativa di sport e prevenzione che dal 2 al 4 ottobre ha riempito l’Ippodromo delle Capannelle di Roma di persone di ogni età con l’obiettivo di passare una giornata di sport all’aria aperta e approfittare di controlli, consulenze e servizi sanitari. Fondazione Artemisia ETS e Artemisia Lab sono presenti con un’area interamente dedicata alla salute e alla prevenzione, offrendo servizi gratuiti a cittadini, sportivi e famiglie. È la presidente della Fondazione Mariastella Giorlandino a fare un bilancio dell’attività gratuita svolta durante la Cardio Race: “In questi tre giorni più di 150 elettrocardiogrammi, 200 misurazioni di diabetologia e glicemia, 250 visite reumatologiche, 200 di nutrizione e 150 di psicologia”. Artemisia coglie l’occasione anche per presentare nel suo stand una nuova tecnica di fisioterapia “Omeostatic” che attraverso una serie di sensori applicati in alcune parti del corpo ha l’obiettivo di rendere più efficace la ripresa dopo un infortunio o un’operazione. “Gli eventi devono stare in mezzo alla popolazione” dice Giorlandino, “devono raggiungere tutti. Soprattutto in un momento del genere della sanità italiana è un dovere morale aiutare chi ha bisogno e fare controlli”. L’area di Artemisia è concepita infatti come un piccolo poliambulatorio dedicato alla prevenzione, con la possibilità di effettuare elettrocardiogrammi, consulenze reumatologiche e diabetologiche pediatriche, misurazioni della glicemia capillare, consulenze nutrizionali e psicologiche. E poi trattamenti e consulenze fisioterapiche, massaggi pre e post gara. Spazio anche al divertimento con testimonial del mondo dello spettacolo, tra cui il comico e attore Maurizio Battista, l’attrice Alessandra Moretti e la conduttrice e showgirl Laura Freddi. “Fate prevenzione e fate sport” è l’appello di Giorlandino. “Lo sport sana i valori morali e reintegra in un mondo migliore”.