Ucraina, Picierno: "Da Taruffi un modo politichese per eludere questione"

La proposta di Igor Taruffi di trovare una via diplomatica europea per risolvere la questione Ucraina “è un modo burocratico e politichese per eludere le questioni. L’iniziativa diplomatica c’è stata, l’Europa l’ha messa in campo fin dal primo momento, provando in tutti i modi a fare ritrovare ragionevolezza a Putin. Ci ha provato la Santa Sede, la Ue e diversi leader europei, ma Putin non è interessato alla pace perché la sua è una politica di stampo imperialista, che presuppone che i confini degli Stati si possano modificare con l’utilizzo delle armi. In tutto il mondo, progressisti ed europeisti sanno che sostenere l’Ucraina significa difendere il diritto internazionale. Loro dicono, ‘sosteniamo l’Ucraina ma senza armi’, vorrei che dicessero fino in fondo cosa significa questi. Significa soltanto che un aggressore violento possa modificare i perimetri geografici della nostra comune casa europea”. Lo ha detto la vicepresidente del parlamento europeo Pina Picierno, a margine dell’assemblea regionale di Spazio Pubblico al Teatro Parenti a Milano.