Tumore al pancreas, Max Parisi negli Usa per un nuovo farmaco: "Sono ancora vivo al contrario delle previsioni"

Un viaggio negli Usa per provare un nuovo farmaco contro il tumore al pancreas. Max Parisi, giornalista 58enne e speaker di Radio Monte Carlo, aveva davanti la prospettiva di un ultimo mese di vita a casa con le cure palliative, ma grazie alla moglie e al fratello ha deciso di cogliere un’ultima opportunità. Il 6 settembre è volato a Phoenix, in Arizona per il Rasonque, nome commerciale di daraxonrasib, il nuovo farmaco orale sviluppato da Revolution Medicines per una delle forme più aggressive e difficili da trattare di tumore del pancreas, che dal 26 agosto è stato approvato ufficialmente dalla Food and Drug Administration mentre in Europa è solo alle fasi della sperimentazione. La somministrazione è iniziata da due settimane, ma Max sta già avendo dei benefici: “Non guardo sul lungo periodo, però adesso mi posso permettere di guardare davvero. Non dico il mese, però le due settimane, tre settimane sono un orizzonte che adesso mi corrisponde”. La cura è costosa, circa 42 mila dollari al mese, ma Parisi ha potuto contare sulla generosità di amici: la sua raccolta fondi ha superato i 115 mila dollari in pochi giorni: “Incredibile, non credevo di suscitare così tanta attenzione per una battaglia che riguarda migliaia di pazienti”.