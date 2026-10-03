Tennis&Friends compie 15 anni: al Foro Italico il presidente Meneschincheri con Buonfiglio, Rocca e la madrina Mara Venier

Torna ‘Tennis&Friends‘ a Roma, che quest’anno compie 15 anni nella splendida cornice del Foro italico. L’evento offre ai cittadini la possibilità di effettuare check-up, consulenze sanitarie e visite specialistiche gratuite con medici di importanti strutture sanitarie, senza obbligo di prenotazione.“E’ un compleanno che ha esordito con l’incontro del Santo Padre e questo ci ha dato una carica ancora di più per fare sempre meglio”, ha spiegato il presidente di Tennis&Friends Giorgio Meneschincheri. “Non siamo ancora maggiorenni, siamo adolescenti, ma bisogna crescere ancora per avvicinare sempre più la popolazione che ha bisogno”, ha aggiunto. Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo, a cominciare dalla madrina d’eccezione Mara Venier: “Io sono sempre qua, perché non posso non esserci, infatti sto qua, poi scappo alle prove di Domenica in e domani ci sarà il solito collegamento con Giorgio Meneschincheri e altri ospiti”. “Sono cose semplici che però possono cambiare la vita”, ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Noi abbiamo anche lanciato come regione l’app Lazio per la salute, che è un’app che aiuta i cittadini a prendersi cura di se stessi”, ha sottolineato. “Devo dare merito al professore che è qui a fianco a me”, ha detto invece il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, riferendosi a Meneschincheri. “Perché è riuscito a movimentare in pochissimi anni dei concetti con delle opere concrete che si avvicinano ai cittadini. Se potessi dargli la medaglia d’oro gliela darei volentieri”, ha concluso.