Spagna, alluvioni in Castiglia-La Mancia: morta donna di 102 anni

(LaPresse) Una donna di 102 anni è morta dopo le violente piogge che hanno provocato gravi allagamenti nella regione spagnola di Castiglia-La Mancia. Nella giornata di venerdì i servizi di emergenza hanno tratto in salvo altre 90 persone. Le precipitazioni intense hanno provocato improvvise inondazioni, allagando le strade e bloccando numerosi veicoli. Diversi residenti sono rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni a causa dell’acqua. Le autorità hanno mobilitato i soccorsi nelle aree maggiormente colpite per assistere la popolazione e fronteggiare l’emergenza.