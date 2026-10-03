Sofia Goggia al Festival dello sport di Trento ricorda Elena Fanchini: "Mi bacchettava ma mi voleva bene"

Sofia Goggia, ospite del Festival dello sport di Trento ha ricordato Elena Fanchini, l’azzurra morta nel 2023 per un tumore. La campionessa olimpica a Pyeongchang 2018 era sul palco con le sorelle di Elena, Sabrina e Nadia. “Ho avuto un rapporto speciale con le sorelle Fanchini, sin da quando avevo 14, 15 anni. Ero spesso a casa loro”. “Elena – ha aggiunto – mi ha sempre bacchettato ma mi ha voluto molto bene. Però mi ha sempre voluto molto bene e quindi quando sai che una persona lo fa col cuore accetti forse anche i rimproveri con più benevolenza”.