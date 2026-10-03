Serbia, apre l'Alpaca Cafè: gli animali accolgono i visitatori

(LaPresse) – Sei alpaca sono diventati i protagonisti dell’Alpaca Cafè, all’interno del resort Tiganjica Ethno-Village, vicino a Stajicevo, a nord di Belgrado. I visitatori arrivano con tour organizzati per trascorrere del tempo con gli animali, accarezzarli e dar loro da mangiare. L’ingresso, che costa circa 10 euro, include una bevanda e un secchiello con carote, lattuga e mele, i cibi preferiti di questi animali che, spiega la responsabile Simona Frangi, “sono molto sensibili. Percepiscono se qualcuno vuole far loro del male e si allontanano”. L’Alpaca Café ha aperto da poco, dopo che il proprietario del resort, Zoran Ostojin, ha avuto l’idea durante un viaggio in Slovacchia, dove aveva visitato un locale simile. “Siamo rimasti affascinati dall’esperienza”, ha raccontato. “Abbiamo spazio, amiamo gli animali e volevamo offrire anche qui la possibilità di conoscere gli alpaca e trascorrere del tempo con loro”. Anche perché, per Ostojin, è come se gli alpaca avessero “dei poteri curativi”.