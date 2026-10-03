Sci, Brignone: "Obiettivo stare bene e preparare stagione non solo i Mondiali"

“Il mio obiettivo è stare bene e prepararmi per la stagione non solo per i Mondiali. L’anno scorso è stato un anno emotivamente forte. E’ bestiale vedere cosa si può fare con la propria mente anche se il corpo ti dice altro. Penso di avere superato un limite che normalmente non si sorpassa. Se la gamba sta bene posso sicuramente provare a sciare”. Lo ha detto Federica Brignone, oro nel supergigante e nello slalom gigante a Milano Cortina 2026, a margine del Festival dello sport di Trento in corso fino a domani. “Il 2026 l’ho passato principalmente a curarmi e spero di svoltare presto”, ha aggiunto. “Sono ancora sotto fisioterapia, mi sono operata un mesetto fa. Per il momento sto facendo riabilitazione. Il mio obiettivo è stare bene e guarire. La motivazione che ho è quello di stare bene. Fare l’atleta è qualcosa che mi piace e penso di essere una privilegiata. Negli ultimi due anni ho veramente toccato quell’apice che avevo sognato per tutta la mia carriera. Purtroppo l’ho toccato e l’ho visto svanire così in fretta” ha sottolineato la campionessa.