Roma, ordigno esplode nella notte davanti autonoleggio al Casilino

(LaPresse) – Esplosione nella notte davanti all’autonoleggio, New Costantino Rent Car, in via Casilina 1750, a Roma tra la Borghesiana e Finocchio. Un ordigno, forse una bomba carta, è deflagrato intorno alle 3, distruggendo la vetrina e danneggiando una Smart. Sul posto è intervenuta la polizia del VI distretto Casilino, che indaga sull’episodio. Nella zona, negli ultimi mesi, si sono verificati almeno una decina di episodi analoghi, con esplosioni e danni ad attività commerciali e spesso autonoleggi. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere in strada.