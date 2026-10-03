No Tav, Marco Grimaldi (Avs): "In marcia non contro un treno, ma contro un binario morto"

“Siamo qui non contro un treno, ma contro un binario morto. Scavare un tunnel nella base di una montagna provoca esattamente quello che il movimento No Tav, professionisti, scienziati, opinionisti e giornalisti dicono da tanti anni: è insostenibile”. Lo ha dichiarato il deputato Avs Marco Grimaldi presente alla marcia popolare indetta dal movimento No Tav da Sant’Ambrogio ad Avigliana, nella provincia di Torino, per chiedere uno stop alla Torino-Lione e al progetto della nuova tratta Avigliana-Orbassano.