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sabato 3 ottobre 2026

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No Tav, Marco Grimaldi (Avs): "In marcia non contro un treno, ma contro un binario morto"

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“Siamo qui non contro un treno, ma contro un binario morto. Scavare un tunnel nella base di una montagna provoca esattamente quello che il movimento No Tav, professionisti, scienziati, opinionisti e giornalisti dicono da tanti anni: è insostenibile”. Lo ha dichiarato il deputato Avs Marco Grimaldi presente alla marcia popolare indetta dal movimento No Tav da Sant’Ambrogio ad Avigliana, nella provincia di Torino, per chiedere uno stop alla Torino-Lione e al progetto della nuova tratta Avigliana-Orbassano.