Nations League, Buonfiglio: "Su Francia-Italia 1-1 merito a Mancini, struttura tecnica deve andare avanti così"

(LaPresse) – “Io nominerei Donnarumma e tutti i ragazzi che hanno giocato sul tetto del mondo, perché andare a Parigi, giocarsela alla pari – e anzi, forse potevamo pure fare qualcosa in più – è stato veramente un cambio importante. Grande merito a Mancini, questa struttura tecnica deve andare avanti così”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), Luciano Buonfiglio, a margine della manifestazione ‘Tennis&Friends’ a Roma, commentando la prestazione della nazionale contro la Francia.