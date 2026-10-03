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sabato 3 ottobre 2026

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Nations League, Buonfiglio: "Su Francia-Italia 1-1 merito a Mancini, struttura tecnica deve andare avanti così"

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(LaPresse) – “Io nominerei Donnarumma e tutti i ragazzi che hanno giocato sul tetto del mondo, perché andare a Parigi, giocarsela alla pari – e anzi, forse potevamo pure fare qualcosa in più – è stato veramente un cambio importante. Grande merito a Mancini, questa struttura tecnica deve andare avanti così”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), Luciano Buonfiglio, a margine della manifestazione ‘Tennis&Friends’ a Roma, commentando la prestazione della nazionale contro la Francia.