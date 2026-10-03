Mattarella: "Multilateralismo indispensabile per pace e libertà"

(LaPresse) – “Abbiamo poi parlato ieri con il Principe di alcuni aspetti generali, registrando la nostra comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Abbiamo parlato anche dei tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante, piena sintonia e convergenza ispirate ai valori della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il principe Alberto II di Monaco.