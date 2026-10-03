Marcia No Tav nel torinese, Appendino: "Chiediamo una fase di ripensamento"

Il movimento No Tav dà il via a una una nuova marcia popolare da Sant’Ambrogio ad Avigliana, nella provincia di Torino per chiedere uno stop alla Torino-Lione e al progetto della nuova tratta Avigliana-Orbassano. Tra i presenti anche Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e ora deputata del Movimento 5 stelle. “Oggi siamo qui con la forza di chi da anni denuncia un’opera che avrebbe generato ritardi che sarebbe rimasta ferma e che sarebbe stata sostanzialmente inutile”, ha spiegato Appendino, aggiungendo: “Il punto è che spendere tre miliardi quando ce ne sono neanche 900 milioni a copertura, iniziare con un ulteriore cantiere che devasta il territorio quando è tutto fermo e sono stati scavati 0 m di tunnel in Italia e la Francia è dubbiosa, non ha alcun senso. Vediamo se si può ritrattare, ma soprattutto non devastiamo di nuovo un territorio inutilmente e non facciamo lievitare i costi spostando quelle risorse sulle priorità dei cittadini”.