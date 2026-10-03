Manifestazione a Roma contro la legge elettorale: “Deriva antidemocratica"

“Siamo qui per dire chiaramente che siamo contro questa legge elettorale che è antidemocratica. Il governo Meloni sta attaccando la democrazia, nella legge elettorale servono oltre 450mila firme per potersi presentare essendo al di fuori del Parlamento. Questa è una legge che vuole assolutamente blindare il Parlamento a chi è già presente e tutte le voci di dissenso, tutti coloro che si sono mobilitati in questi anni non possono presentarsi all’elezione”. A parlare è Giovanna, giovane esponente di Potere al popolo che ha promosso oggi una manifestazione contro la proposta di legge elettorale in discussione alla Camera in questi giorni. All’appello hanno risposto realtà sindacali di base e studenti. “Noi crediamo – prosegue a Giovanna – che questa sia una stretta antidemocratica del governo Meloni che abbiamo già visto con i decreti sicurezza, che vediamo tutte le volte che Meloni vuole zittire il dissenso, come quello che è portato avanti nel Ddl antisemitismo. Allora – aggiunge – noi crediamo che a questa società-caserma in cui vorrebbe trascinarci il governo Meloni noi dobbiamo rispondere invece con un’alternativa popolare che non ha paura di denunciare la legge elettorale, di denunciare un governo di guerra e di attacco ai lavoratori. Dobbiamo costruire un’alternativa in questo Paese”.