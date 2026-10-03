Florida, il ventottenne Jake Hutzler va al lavoro in paramotore: "Il volo dura circa 20 minuti"

(LaPresse) – Dal Colorado arriva una storia molto particolare. Il tragitto di Jake Hutzler per andare al lavoro non prevede i soliti ingorghi o il frastuono dei clacson. Al contrario, il giovane controllore del traffico aereo raggiunge la torre di controllo dell’aeroporto di Pueblo Memorial in paramotore. Una volta alla settimana, il ventottenne si mette infatti in spalla un motore con un’elica, apre la grande vela del suo paramotore e inizia a correre finché non si stacca da terra. Da quel momento, per circa 20 minuti, spiega, sorvola i vasti campi intorno a Pueblo. Tutto è cambiato quando si è imbattuto in un video diventato virale: mostrava un uomo che volava in paramotore fino a un McDonald’s, ordinava un hamburger e poi ripartiva per tornare a casa. “Appena l’ho visto, ho capito che dovevo provarci”, ha raccontato. Nel 2021 Hutzler ha iniziato ad allenarsi in Florida per imparare a pilotare questo particolare velivolo, noto anche come parapendio a motore. In seguito è diventato istruttore e ha persino addestrato la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. Il paramotore ha avuto un ruolo anche nella loro storia d’amore: Hutzler lo ha utilizzato per la proposta di matrimonio e lo ha portato anche alle loro nozze. Ora aspetta con impazienza che la loro figlia, che ha due anni e mezzo, sia abbastanza grande per poter fare con lui un volo in tandem.