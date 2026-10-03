Festival dello Sport, Gila sul Milan: "Sicuro che abbiamo giocatori tali da poter puntare in alto"

Tra gli ospiti del Festival dello Sport in corso fino a domani a Trento c’era anche Mario Gila, appena arrivato al Milan dalla Lazio. Dopo il suo intervento sul palco si è fermato a parlare con i giornalisti, a cui ha detto di essere felice di aver scelto la squadra rossonera. Il calciatore ha ammesso che in questo momento ci sono avversarie che stanno meglio del Milan, ma che il Diavolo ha giocatori di qualità tale da poter puntare in alto. “Siamo all’inizio di un progetto, ma sono sicuro che faremo belle cose. Il calcio di Amorim mi piace; noi dobbiamo adattarci al suo gioco e lui al nostro. Bisogna mantenere la calma, siamo sulla strada giusta”, ha detto. “Sto facendo tutto il possibile per migliorarmi ogni giorno”.