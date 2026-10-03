Festival dello Sport, Boban su Capello: "Grandissimo allenatore, ho rispettato la sua chiarezza"

Sul palco del Festival dello Sport in corso a Trento ha preso la parola Zvonimir Boban. L’ex rossonero, accompagnato da Paolo Di Canio e da Fabio Capello, ha lodato il suo ex allenatore, riconoscendogli grandi doti. “La cosa che ho apprezzato di più è stata la sua chiarezza. Ti chiamava nello spogliatoio anche dopo una litigata e poi amici come prima; ti faceva capire se sbagliavi e ti aiutava a capire cosa migliorare“, ha affermato. “Ti aiutava a migliorare. Era un grandissimo allenatore; un calciatore capisce chi capisce più di lui”.