Elon Musk lascia la compagna Shivon Zilis "senza preavviso", lei su X: "Farò sempre il tifo per la sua felicità"

Un lungo post su X per annunciare che col suo compagno è finita. Non si tratta di una coppia qualunque ma di Elon Musk, il primo ‘trilionario’ del pianeta, e Shivon Zilis, dirigente di Neuralink e madre di quattro dei figli dell’imprenditore visionario (che in totale ne ha quattordici). “È difficile passare dall’essere innamorati al lasciarti in una settimana, senza preavviso. Ma a volte succede”, ha scritto Zilis, aggiungendo di provare ancora un forte affetto per Musk. “Sono felice di aver potuto mostrare a Elon cosa significa essere profondamente compreso, accudito e amato con serenità, stabilità e dolcezza. Mi mancherà moltissimo. L’ho amato più della mia stessa vita e mi ha insegnato una quantità di conoscenze pari a cento vite. Farò sempre il tifo per la sua felicità”, ha detto ancora l’ex compagna, postando gli ultimi messaggi con il patron di Tesla. I due si erano conosciuti nel 2015, durante la nascita di OpenAI, di cui Musk è stato uno dei cofondatori e finanziatori. Zilis, che oggi ha 40 anni, è stata membro del consiglio di amministrazione dell’organizzazione prima di passare a Neuralink di Musk. La loro relazione è rimasta a lungo segreta: quando Zilis rimase incinta nel 2021, nessuno sapeva che il padre fosse Musk. Fu un articolo di Business Insider a far emergere la verità.