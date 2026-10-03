Brescia: aveva in casa due serval selvatici, animali confiscati dalla Forestale

I carabinieri del Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia hanno dato esecuzione alla confisca di due esemplari di serval (Leptailurus serval), felini selvatici rientranti tra le specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica la cui detenzione da parte di privati è vietata. Gli animali erano stati sequestrati presso un’abitazione ad Adro, sempre nel Bresciano, e sono stati presi in consegna per il trasferimento presso la struttura zoologica autorizzata dal Ministero dell’Ambiente, in provincia di Novara.