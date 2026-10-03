Brasile, Lula raduna migliaia di persone a Rio prima del voto

(LaPresse) – Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha partecipato venerdì a un corteo elettorale nel centro di Rio de Janeiro, a due giorni dal primo turno del 4 ottobre delle elezioni generali. Lula ha percorso in camion il tragitto dalla Candelária alla Cinelândia insieme a esponenti politici locali e a migliaia di sostenitori. L’appuntamento è arrivato dopo la cancellazione del confronto televisivo di TV Globo, al quale non avevano aderito né Lula né il suo principale avversario Flávio Bolsonaro.