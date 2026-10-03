Australia, auto contro una folla di tifosi di rugby a nord di Sydney: le immagini dei soccorsi

Paura a nord di Sydney, dove un’auto si è lanciata contro una folla di tifosi dei Newcastle Knights, radunati in strada per salutare la squadra di rugby in vista della finale di domenica. Dieci persone sono rimaste ferite, tra cui diversi bambini. Secondo la polizia del Nuovo Galles del Sud, una bambina di 5 anni e un uomo di 67 anni sono in condizioni critiche. Gli altri otto feriti, tra cui un’altra bambina di 5 anni e una di 2 anni, sono stati ricoverati in condizioni stabili. La polizia ha arrestato il conducente, un ragazzo di 18 anni, e ha avviato un’indagine sull’accaduto. Le autorità hanno precisato che, al momento, l’incidente non sembra essere collegato al terrorismo.